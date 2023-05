Kaja Kallas opositsiooni Putini ja Hitleriga võrdlemisest : ma ei vabanda nende sõnade eest

„Kuulasin väga suure imestusega teiepoolseid tsitaate ja võrdluseid, kuidas opositsiooni soov takistada peretoetuste kärpimist ja leida poliitiline kompromiss on teie hinnangul võrreldav Putini Venemaaga ja parlamendis toimuv on võrreldav Adolf Hitleri aegse Saksamaaga. See kõik kõlas nii uskumatult, et kui ma poleks tõesti kuulnud, et te neid võrdlusi intervjuus kasutasite, poleks ma seda uskunud, sest Eesti Vabariigi peaministrina tulla riigikogu liikmetele, 41-le, kes on saanud ka mandaadi Eesti rahvalt, ütlema, et teie soovid ja teie taotlused ja teie poliitilised kompromissettepanekud on võrreldavad sõjakurjategijate tegevusega, antikangelastega, kes on läinud ajalukku või lähevad ajalukku tapjate, okupeerijate, genotsiidi läbiviijatena, sellised võrdlused peaministrina on täiesti lubamatud, ennekuulmatud, minu hinnangul uskumatud. Aasta eurooplase tiitliga pärjatud, nagu te minu teada hetkel olete,“ ütles Tanel Kiik ja pakkus peaministrile võimalust infotunnis oma sõnade eest vabandada.

„Ma ei vabanda nende sõnade eest,“ kinnitas peaminister. „See võrdlus, mis ma tõin, on see, mis oli täpselt enne, kui see sõda algas Ukrainas. Klassikaline KGB, Venemaa läbirääkimistaktika. Punkt üks: nõua õigusi, nõua asju, mida sul ei ole kunagi olnud. Punkt kaks: esita ähvardusi, kasuta jõuvõtteid, mida te olete siin teinud. Ja punkt kolm: looda teiste heatahtlikkuse peale, et alati on keegi läänes või antud juhul siis koalitsioonis, kes on nii heatahtlik, et tuleb sulle pakkuma midagi, mida sul varem pole olnud. Ja sellega ma ei ole nõus ja ma ütlen, et see on täpselt sama taktika. Te nõuate endale õigust otsustada, milliseid eelnõusid valitsus tuleb esitama riigikogule ja milliseid mitte.“

Kallas lisas, et opositsioon oma venitamistaktikaga lihtsalt ei tunnista selle valitsuse õigust oma poliitilist programmi edendada. „Kui meie olime opositsioonis, te ütlesite meile, et harjuge ära, harjuge ära, nii on. Väga ülbelt ütlesite. Ütlesite igasugustele ekspertidele, et vahet ei ole, mis te arvate, me rullime sellest üle. Nüüd, see läbirääkimiste taktika on täpselt sama. Te esitate nõudmise õigustele, mida teil ei ole kunagi olnud, te ähvardate ja võtate riigikogu pantvangi, öeldes, et te ei lase siin valitsuse esindajal esitada valitsuse poolt seaduseelnõusid, ja te tahate, et me istuksime maha ja lepiksime teiega kokku, mis eelnõudega me tuleme ja mis eelnõudega me ei tule. See ei ole see demokraatia vorm, mis Eestis on.“

Kallas kinnitas, et ta ei ole võrrelnud opositsiooni Venemaaga, vaid seda läbirääkimiste taktikat, mida opositsioon kasutab. „See on seesama KGB läbirääkimiste taktika, täpselt sama.“

Kallas võrdles teisipäeval Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister“ opositsiooni suhtlemist koalitsiooniga sellega, kuidas Venemaa käitus lääneriikidega enne kallaletungi Ukrainale.

„Enne kui Venemaa läks Ukrainale kallale, esitas Venemaa nõudmisi, siis küsiti ka, et mida lääs saaks teha, et de-eskaleerida,“ sõnas Kallas ja lisas, et koalitsioon ei ole seda olukorda tekitanud. Olid valimised, valimistel olid võitjad ja olid kaotajad.

Lisaks võrdles Kallas praegust väärtuste kokkupõrget Adolf Hitleri aegse Saksamaaga. „Väärtustega me kompromissi teha ei saa. See ongi see lehmakauplemine, et pressitakse välja. Kui te vaatate mitte ainult Eesti ajaloost, vaid ka näiteks Saksamaa ajaloost, kus Hitleri partei pani parlamendi seisma, siis need on väga hirmutavad näited,“ tõi Kallas võrdluse.