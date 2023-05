Politsei pidas Moostes kinni tapmises kahtlustatava mehe

Lõuna prefektuuri Kagu jaoskonna grupijuht Kaire Konts rääkis, et mõlemad mehed on politseile varasemast tuttavad ning seda peaasjalikult põhjusel, et on varemgi üheskoos alkoholi tarvitanud ning seetõttu nii kohalike elanike kui ka politseinike tähelepanu pälvinud. Ta lisas, et sellelgi korral oli kuriteos kahtlustatav 66-aastane mees alkoholijoobes, tapetud mehe joove selgub ekspertiisis.