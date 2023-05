Martin Helme: meil on tõsine poliitiline kriis

„Riigikogu saadikute õigusi on rikutud, toimub mittelegaalne protsess. Oleme pöördunud Paul Kerese poole ja plaanime pöörduda riigikohtu poole. Sellisel viisil riigikogus jätkata ei tohi,“ kinnitas Martin Helme ja lubas, et järgmise nädala lõpuks on kaebus valmis.

„See, mida koalitsioon on teinud, on ebaseaduslik. Niimoodi käitutakse Venemaal ja Valgevenes, mitte Euroopa riikides,“ teatas Helme ja lisas, et valitsuse erakondadel puudub mandaat teha seda, mida nad teevad. „Ei ole küsitud luba maksutõusudeks, vihakõne seaduseks, peretoetuste äravõtmiseks, homoabieludeks.“

Tanel Kiik leidis, et viimased poolteist nädalat riigikogus toimuv on olnud erakordne. „Iga uus sihtgrupp peab nüüd arvestama, et valitsus võib muuta eelmise valitsuse otsuseid kiirelt: täna on need pered, homme politseinikud ja õpetajad.“

Ta lisas, et obstruktsioonist välja tulemiseks pakkus opositsioon neli varianti, kuid koalitsioon ei olnud nendega nõus.

„Opositsiooni ei saa vaigistada,“ kinnitas Kiik.

Helir-Valdor Seeder lisas, et plaan on vaidlustada koalitsiooni poliitikute ja riigikogu istungi juhtide käitumine riigikohtus. „See on vajalik ja kasulik kõikidele,“ selgitas ta, et riigikohtu hinnang annab suurema selguse protseduurilistes küsimustes.