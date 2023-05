MIDA SÕDA INIMESTEGA TEEB | Maire Aunaste: sa hakkad vihkama ja põlgama agressori emakeelt nii palju, et ei taha ühtegi sõna rääkida

See sõda on lõhkunud ära perekonnad. Need, kes elavad väljaspool Venemaad ja näevad Venemaad sõjakurjategijana, ei saa oma Venemaal elavate sugulastega sõja teemal isegi rääkida. Paljud on vanemategagi suhtluse lõpetanud põhjusel, et mitte ärritada ennast ning mitte viia endast välja eakat ema-isa. Kui vaikimine muutub piinavalt pikaks ja püütakse uuesti kontakt luua, siis räägitakse telefonitsi kõigest muust peale sõja.