Politsei otsib Raplamaal kadunud lapsi, kelle elud võivad olla ohus

Lääne prefektuuri Kesk-Eesti jaoskonna välijuht Janno Tobi ütles, et metsaotsingutega alustati kohe. „Hetkel on ilm väljas vihmane ja jahe. Samuti on otsitav metsa ala suur, mistõttu kaasasime otsinguteks koheselt ka palju ressurssi. Noorte asukohta püüdsime leida PPA kopteri ja Päästeameti drooni meeskonna abil. Lisaks õhusõidukitele, otsiti noori metsas ka ATV-ga. Läbi sai vaadatud väga suur ala metsast, kuid kahjuks seni ei ole me neid leidnud. Palume kõigil, kellel on infot, kus noored võivad veel viibida, sellest meile teada anda numbril 112,“ lisas politseinik.