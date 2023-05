Vägistamiskahtlus: kohtu ette astuv muusikaprodutsent ennast süüdi pole tunnistanud

Kohus arutab asja üldmenetluses ja Meelis Eskola (40) pole ennast süüdi tunnistanud. „Kuna eelistungil arutatakse ühe küsimusena ka seda, kas kohus peab kriminaalasja arutamise kuulutama kinniseks või mitte, siis praegu prokuratuur süüdistust kuriteokoosseisust tulenevalt täpsemalt ei ava,“ sõnas prokuratuuri avalike suhete nõunik Lisanna Männilaan Õhtulehele. Vägistamise paragrahvi alusel kohtus süüdimõistmise korral võib Eskolat oodata ka reaalne vangistus.

Meelis Eskola on muusikaprodutsent ja diskor, kes on avalikkusele tuntud kui DJ Cityflash. Viimase aja tuntumateks koostööd on produtsendil toimunud noorte lauljannade Laura-Ly ja Hanna-Sandraga. Viimane sõnab sotsiaalmeedias: „Ma ei ole kursis selle juhtumi täpsete asjaoludega. Küll aga on tänaseks meie koostöö lõppenud ja juba kuid pole me enam igapäevases kontaktis. Meelis Eskola pole mitte kunagi minu jaoks ohtu kujutanud ja mind füüsiliselt väärkohelnud.“ Meelis Eskolat pole õnnestunud kommentaariks tabada.