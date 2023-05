Kas treener oli ahistaja? Kohus ei mõistnud lapsevanemalt valuraha välja

Mullu kirjutas Eesti Ekspress Ville Arikesest, kes esitas oma lapse jalgpallitreenerile etteheiteid, millest suur osa puudutas treeningumetoodikat ning jalgpalliklubi siseelu. Samuti esitas Arike küsimusi endisest töökohast laste ahistamise tõttu vallandatud treeneri pedofiilse mineviku kohta. 2020. esitas Arikese lapse endine treener Arikese vastu tsiviilhagi, nõudes tema kohta avaldatud ebaõigete väidete ümberlükkamist. Ta nõudis Arikeselt valuraha 4000 eurot selle eest, et Arike nimetanud teda pedofiiliks.

Kostja vaidleb vastu, et oleks sellise väljendi avaldanud. Ta möönab, et esitas eelkõige küsimuse, miks hagejaga töösuhe eelmises jalgpallikoolis lõpetati ja kas mitte laste seksuaalse ahistamise kahtluse (pedofiilia) tõttu. Harju maakohtu hinnangul ei ole hageja tõendanud, et kostja oleks hagejat otsesõnu pedofiiliks nimetanud. Harju maakohus jättis hagi rahuldamata, Tallinna ringkonnakohus jättis Harju maakohtu otsuse muutmata. Tänavu aprillis ei võtnud riigikohus treeneri kassatsioonkaebust menetlusse. Arike ütleb, et kõik, mida ta klubis ette võttis, tegi ainult laste huvide ja õiguste kaitseks. „Erinevate astmete kohtud andsid selge hinnangu selle kohta, et lapsevanem tohib treeneri tööga seonduvalt tekkinud probleeme ja muresid jagada nii klubi juhtkonna kui ka sama grupi teiste lapsevanematega,“ selgitas Arike. „Nagu Harju maakohus märkis, on lapsevanematel õigus avaldada arvamust ja omavahel arutada (sh meililistis teiste vanemate ja kooli juhtkonnaga) erinevaid teemasid. Seda ka juhul, kui neil puuduvad kõigi oma hinnangute osas tõendid. Samuti on see võrreldav olukorraga, kus lapsevanem pöördub õpetajaga tekkinud eriarvamuse/konflikti lahendamiseks õppealajuhataja ja kooli direktori poole. Probleemidest ei ole võimalik rääkida neid avamata ja treeneri käitumist ja toimunut kirjeldamata.“

„On mõistetav, et lapsevanem püüab oma last kaitsta ja peabki teda kaitsma. Antud juhul tõi see aga kaasa treeneri hagi lapsevanema vastu. Maleterminoloogia järgi osutus lapsevanem kahvlis olevaks: kui oma lapse eest võidelda, saad treenerilt hagi kaela, kui aga mitte võidelda, siis jääb laps kaitseta,“ lausus Arikese esindaja, vandeadvokaat Vahur Kivistik. Tema sõnul tuleb endisel treeneril hüvitada Arikesele menetluskulud.

„Minu arvates väärivad kohtulahendid kriitikat õiguslikust vaatevinklist selles, et kohtud leidsid, et teisele isikule saadetud väiteid ei saagi üldse pidada avaldamiseks. Näiteks kui keegi saadab teisele inimesele kirja, et X on varas, siis see polevat avaldamine. Minu arvates on avaldamine aset leidnud ja küsimus võiks olla justkui vaid avaldamise õigusvastasuses,” lausus treenerit maakohtus esindanud Robert Sarv.