SUURED SUMMAD MÄNGUS! Metsamüüja teenis 200 000 euro asemel 290 000!

Esimest korda elus metsa müües on oht, et saad hinnaga petta. Summad võivad aga küündida sadadesse tuhandetesse. „Neelati telefonimüüja konks alla, siis oli ai-ai ja hingel valus,“ ütleb metsamees Janno Simm välja karmi tõe. Millist kasu on metsaühistust?