Luunja ehitas endale sümboli: pooleks vajunud mõisa pumbamajast meisterdati kellatorn

„Kellatorn on sümbol ja märk, pumbamaja ei ole sümbol ja märk. Kella all kohtutakse, see on praktiline ajanäitaja, saad alati vaadata ega sa tööle tulle hiljaks pole jäänud,“ ütleb Luunja valla haridusnõunik Kadri Sõrmus, kes on vana pumbamaja korrastamise peamine süüdlane.