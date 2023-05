JUHTKIRI | Koalitsioonilepingu ahelate kõlin

Üks asi, mis on võrreldes varasemaga silma hakanud: meie peaministril näib tekkivat komme igal võimalikul – ja mis seal salata, ka võimatul – juhul põhiseadusele viidata. Iseasi, kuidas see välja kukub. Eelmisel märkimisväärsemal korral kinnitas juuraharidusega Kaja Kallas Vikerraadios, et põhiseadus ei luba maksumuudatusi rahvahääletusele panna, mis on tinginudki selle, et seda teemat enne valimisi üles ei kergitatud. Nüüd siis aga seda, et obstruktsioon on põhiseadusega vastuolus. Kuid kui see ongi nii, siis unustab meie peaminister ühe väikese asja ära.

Läheme korraks aasta 2020 lõppu, sest ka siis oli riigikogus suurem obstruktsioon. Tööd püüti halvata selliste sihilikult tobedate parandusettepanekutega nagu „Kas elus naine saab olla abielus“, „Kas Eestis tuleks keelata pastapliiatsid“ või „Kas Eestis tuleks kaotada koolivaheajad“. Aga kes oli tookordse obstruktsiooni taga? Õige, Reformierakond! Kas see ei olnudki siis põhiseadusega vastuolus?

Nii et küsimus, kes on ikkagi Eesti meister juntimises, on seda arvestades siiani lahendamata. Sellises mängus ei ole paraku võitjaid. Võimuliit on oma häiritust ja rahulolematust korduvalt avaldanud (ja opositsioon hõõrub käsi: ahhaa, täppi läks!). Isamaa ja Keskerakond püüdsid end valimiste eel EKREst distantseerida ja nägid kunagises koostöös ühte põhjust, miks neil valimistel nii kehvasti läks. Nüüd on sama seltskond taas ühes paadis vaat et kindlamalt kui kunagi varem.

Lihtrahvale on aga klounaadist paraku sant mekk jäänud. Selline, mis paneb kõik riigikogu erakonnad ühte patta. Usaldamatus oma riigi suhtes on aga tõeliselt ohtlik asi. Peale selle veel asjaolu, et praegu on tööseisaku taga eelmise koosseisu koalitsioonilepingu osaks olnud punktide ümberlükkamine, sest uus võimulepe ei toeta neid paraku enam, kuigi mõlema puhul oli sama peaminister.