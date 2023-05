Politsei tuvastab 13aastase Genely asukohta

Koolipersonal andis politseile teada, et 12. mail läks kodukülastusele Saaremaa valda Mustjala külla oma koju 13aastane Genely. Tüdruk pidanuks kooli naasma 14. mai õhtuks, kuid sinna ta tänaseni tagasi jõudnud ei ole. Teada on seegi, et tüdruku vanem saatis lapse bussile, kuid sihtpunkti nooruk ei jõudnud. Millises peatuses neiu väljus ning kus ta pühapäevast saati aega veedab, on seni teadmata. Lähedaste sõnul võib neiu liikuda Viljandi kandis, aga välistatud ei ole ka teised piirkonnad.