Jaapanlased on naeratamise unustanud

Jaapanis toimuvad naerupraktika seminarid. Pandeemia-aastad, mil pidi kogu aeg maske kandma, mõjusid jaapanlastele nähtavasti nii rängalt, et naeratamine on sootuks ära ununenud. Jaapan oli ka üks viimaseid riike maailmas, mis maskikohustuse ära kaotas – see otsus tuli alles selle aasta märtsis.