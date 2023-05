KAHEKSA ETTEHEIDET | Koalitsioon: „Opositsioon tahab otsuseid teha tagatoas!“ Helir-Valdor Seeder: „Koalitsioon rikub räigelt ja jämedalt seadust!“

Kuigi esialgu jäi koalitsioon peale ning opositsiooni obstruktsioon suudeti murda, on endiselt õhus küsimus, millised on EKRE, Keskerakonna ja Isamaa järgmised sammud.

„Kaalume väga tõsiselt riigikohtusse pöördumist,“ tõdeb Tanel Kiik (Keskerakond). Enne seda on aga vaja nõu pidada nii opositsioonikaaslaste kui juristidega, ütleb ta. „Hindame, mis on antud olukorras mõistlik käik. Anname kindlasti veel sel nädalal teada, milline on meie edasine plaan.“

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder sõnab, et nad on küsimust omakeskis juba arutanud: „Suure tõenäosusega esitame me riigikohtusse kaebuse.“

Reformieranna fraktsiooni esimehe Erkki Keldo võimaliku kaebuse tulemust prognoosida ei soovi: „Ma arvan, et riigikohus võtaks selle kaalumisele, aga Eestis on võimud lahusus. Usun, et riigikohis kaalub kõiki põhiseadusest tulenevaid kaalutlusi ning mõistuse printsiipi, kas riigikogu sai tööd teha.“

Riigikogu kodu- ja töökorda Keldo sõnul muutma ei asuta, sest opositsioon pole sellega nõus: „On olnud hea tava, et kodu- ja töökorra seadust muudetakse suure konsensusega.“