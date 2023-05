NOORED ON HUKAS? Teismeliste viha alla sattunud vanaproua šokis: „Ta sõimas, et minusugune mutt peaks juba mulla all olema!“

Proua Helgas tekitab möödunud nädalal juhtunud konflikt siiani hirmujudinaid. „Ma ei oleks suutnud uskuda, et noored on nii nahaalid ja sõnakuulmatud. Palusin neil viisakalt lihtsalt vaiksemalt olla. See on ennekuulmatu, et üks plika hakkas minu ees rusikatega vehkima ja teised seepeale naersid,“ on vanaproua nõutu.