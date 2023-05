LIIA HÄNNI | Kõigepealt aga on vaja õigusloome vabastada koalitsioonilepingu „ahelatest“

Eesti poliitikakatel podiseb täie hooga, ähvardades lausa kaane pealt lüüa. Kodanikud jälgivat toimuvat ärevusega, osa meist on lausa kõrvad kinni katnud ja end infovoost välja lülitanud. Siiski võib pauk palju kaugemalt vastu kõlada, kui see kohapeal tundub. Asi on selles, et Eesti on praegu rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse/AVP eesistuja ja septembris Tallinnas toimuva tippkohtumise võõrustaja. Meile on külla oodata enam kui paartuhat maailma erinevate riikide valitsuste ja vabaühenduste esindajat.