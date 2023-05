TEEL SUGUDETA ÜHISKONDA? Kirjanik Siiri Laidla: kuni keeles ei toimu totaalseid muutusi, mehed ja naised säilivad

Mina, nö vana aja inimene, armusin traditsiooniliselt noormeestesse, abiellusin, olen oma „kurnatäie“ lapsi suureks kasvatanud, neli lapselastki sirgumas. Mis see minu asi on, et peagi saavad ka samasoolised abielluda? Vähemasti senikaua, kuni see minu peret ei puuduta, eks ju? Kui pulmatorti ei lõika lahti pruut ja peig, vaid näiteks pruut ja pruut. Kui nõnda peaks juhtuma, olen seda meelt, et inimeste õnn kaalub kivinenud arusaamad üles. Järeltulijate teemaga läheb muidugi keeruliseks...