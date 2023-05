„LASKE MAHA! AUSALT!“ Tekib tüdimus, et riigikogus röögitakse, trambitakse ja juuakse õlut

On muudatusi, mida see valitsus teeb, mida ma toetan - erinevalt ühest mehest pean ma oluliseks iga last, iga inimest eraldiseisvana (mul on tegelikult hea meel, et kolleeg Rainer Kerge lasi sel mõjukal kodanikul oma „visiooni“ välja rääkida, nüüd me siis teame). Ei kaoks riigi toetus suurtele peredele ning suureneks elatisabi, mida riik maksab lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei maksa. Elatist makstakse teatavasti ju lastele ning vaesus on Eestis rohkem üksikema kui kolme lapsega pere nägu.