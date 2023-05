RIIGIMETSA MAJANDAJA KLIIMAMINISTRILE: palun lubage meil raiuda rohkem, kui seadus lubab

Riigimetsas käib raiemahu määramine arvestuslangi metoodika alusel. Keskkonnaministri määrusega on kehtestatud metsa korraldamise juhend, kus on valemid, kuidas arvutada viis erinevat lanki. Arvutus käib põhiliste puuliikide kaupa, seejuures tulundusmetsad ja piirangutega majandatavad metsad tuleb eraldi rehkendada. Kui langid arvutatud, siis täpne valik on juba eksperdi teha, kuid see peab olema väiksem kui suurim arvutatud lank.