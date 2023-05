SÕJAKOKKUVÕTE | Lukašenka vilets tervis

Prigožini pakkumine oleks olnud vastutasuks selle eest, kui Ukraina viinuks oma sõdurid Bahmuti piirkonnast välja. Ajaleht teatas, et Ukraina lükkas pakkumise tagasi. Putini lähedane liitlane Prigožin on avalikult ähvardanud oma palgasõdurid Bahmuti ümbrusest välja tuua, kui nad vajalikku laskemoona ei saa. Prigožini pakkumine olla tulnud tema vanade kontaktide kaudu Ukraina luureteenistusega.

Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka (pildil keskel) hakkas 9. mai paraadil Moskvas silma valulise näoilme ja üldse kuidagi vaevatud olekuga. Putiniga lõunatama ta ei jõudnudki ning teda pole mitu päeva avalikkuse ees nähtud. Väljaanne Nexta (mis kutsus diktaatorit „vuntsidega prussakaks“) kirjutas, et Lukašenka oli 11. mail haiglas ning et viimasel ajal on Moskva arstid sageli lennanud Minskisse Lukašenkat ravima, nende seas on teda turgutama läinud südame-veresoonkonna kirurgia keskuse arstid. Vene veebiväljaanne Podjom vahendab riigiduuma liikme Konstantin Zatulini sõnu, kelle sõnul on Lukašenka lihtsalt haigestunud ning vajab puhkust.