AASTA EMA VALIMISE ÕIGUSTUSEKS | Monika Haukanõmm: aasta ema on eeskujuks või julgestuseks paljudele teistele emadele

Aasta ema valimine on äärmiselt oluline ja seda mitte ainult nende tiitlite võitjate jaoks, vaid ühiskonnale laiemalt. Igal Eesti emal on ju oma lugu, omad mured ja rõõmud, millest suur osa jääb koduseinte vahele. Igal aastal, kui toome ühe tubli Eesti ema ning tema loo teiste seast välja ja tunnustame seda, tunnevad paljud teised emad üle Eesti ennast nendes lugudes ära ja see tiitel on justkui tunnustuseks ka neile. Lisaks saavad nad nendest lugudest ka kinnitust oma valikutele või inspiratsiooni ja julgustust vajalikke valikuid teha. See kõik on eriliselt tähtis just praegu, mil Eesti iive on väga madal ning paljud naised ei taha või ei julge lapsi saada. Tänavuse aasta ema lugu kinnitab neile, et pole vaja karta - olgu ajad kui tahes ebakindlad - ka ootamatutest raskustest on olemas väljapääs ning oma laste särasilmad on elus täiesti asendamatu rõõmu ja õnne allikas.