GALERII | Kümme põhjust päikeselinna Šiauliai külastamiseks

5. Peetruse ja Pauluse katedraali torn. Leedus kõlab endiselt raadios kuulus laul „Nuo Vilniaus ir Kauno bokštų kyla man noras pokštaut“ (From the Towers of Vilnius and Kaunas, I feel like joking), kuid Šiauliais saate ronida ainulaadsele, kõrgeimale vaateplatvormile Leedus (65 m kõrgusel), mis asub Peetruse ja Pauluse katedraali tornis. Tõsi, seda saab külastada ainult koos giidiga. Ekskursioonid toimuvad tavaliselt nädalavahetustel.

Peetruse ja Pauluse katedraali torn Foto : visitsiauliai.lt

6. Fotograafiamuuseum laseb lõpuks ometi linnukese kaamerast lendu! Teiste sõnadega – muuseum avab külastajatele oma ulatuslikud kogud. Amatöörfotograafidest professionaalideni – seda väljapanekut peaks nägema kõik. Koos näituse, terrassi ja camera obscura’ga.

Fotograafiamuuseum Foto : visitsiauliai.lt

7. Jalgrattaga Rekyvasse. Šiauliais on kaks suurt järve koos randadega. Üks asub kesklinnas, teiseni tuleb sõita... Seetõttu soovitavad turismikorraldajad rentida jalgrattad ja vändata Leedu suuruselt kümnenda järve äärde, mille lähedal on palju ruumi puhkamiseks, suurepärane restoran ja erinevad veelõbustused: jahid, lohesurfibaas. Muide, siinsed päikeseloojangud on tunnistatud kõige romantilisemaks – nii mõnus on sillal päikese loojumist vaadata.

Rekyva järv Foto : visitsiauliai.lt

8. Baltų kelio keskus. Balti kultuuri õppekeskuse külastajad on üllatunud, et keskuses on nii palju ajalugu, interaktiivsust, helisid ja keskuse keskel asuv pusle – külastajad veedavad siin tõeliselt sisuka tunni. Interaktiivne õppekeskus tutvustab balti rahvaste esivanemate elukorraldust ja traditsioone. Keskuses toimuvad ka koolitused.