TÜRGI DRAAMA: Erdoğan läheb teise raundi liidrina, rivaal süüdistab teda vastastele häkkerite kallaleässitamises

Nii vähemalt kuulutab Türgi riigile kuuluv telekanal Andalou. Erdoğani esmased valimistulemused näitavad 49,24 protsendi türklaste poolehoidu ning valimiste eel pigem võitjaks peetud opositsiooniparteide ühendkandidaat Kemal Kılıçdaroğlu on pälvinud 45,06 protsendi valijate hääled. Et nähtavasti kõigi häälte ülelugemise tulemusel kumbki neist enam kui poolte valijate hääli ei püüa, tuleb kahe mehe vahel korraldada teine valimisvoor. Selle arvatava toimumisega on mõlemad mehed endi sõnul leppinud. See on üks väheseid asju, milles nad ühel meelel on.