IDANAABER KARDAB SEPARATISMI! Mitu korda Vene vanglas istunud Komi aktivist: Nad tahavad kõiki hirmutada. Aga mul polnud hirmus

„Venemaa kardab, et me näeme, kuidas päris lähedal elavad sugulusrahvad, mis on meiega sarnased nii kultuuri, mõtlemise kui ka eluviisi poolest ja me saame aru, et pole mingid venelased,“ räägib Komi vabariigist pärit Aleksei Ivanov. Emakeeles rääkimise pärast pidi ta kodumaal kandma vanglakaristust.