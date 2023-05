OTSE | Riigikogu koguneb istungile. Kas koalitsioon teeb lõpu obstruktsioonile?

Eesti Ekspress kirjutab, et juhul kui opositsioon jätkab venitamistaktikaga, siis võtab istungi juhataja vaheaja. Sellel vaheajal kutsub ta kokku riigikogu juhatuse, kuhu kuuluvad spiiker Lauri Hussar Eesti 200st, Toomas Kivimägi Reformierakonnast ning Jüri Ratas Keskerakonnast. Seal teevad kaks koalitsiooni kuuluvat juhatuse liiget ettepaneku, et arupärimisi enam vastu ei võeta, nendeks antakse näiteks tund või kaks tundi aega või midagi muud sarnast, mis opositsiooni venitamise lõpetaks. Võib olla üsna kindel, et opositsiooni kuuluv riigikogu juhatuse liige Ratas sellega nõus ei ole. Kui riigikogu juhatuses ei ole konsensust, siis saab selle küsimuse tuua suurde saali hääletusele, kus koalitsioonil on häälte ülekaal.