OTSE | Riigikogu hääletas juhatuse ettepaneku poolt parlamendi tööseisaku lõpetamiseks. Opositsioonisaadik: „Laske maha! Ausalt, laske maha!“

Riigikogu esimees Lauri Hussar ütles pärast mõnikümmend minutit kestnud protseduuriliste küsimuste esitamist, et kuulab ära veel viis opositsiooni protseduurilist küsimust, ning läheb siis päevakorraga edasi. „Ma palun, et läheksime riigikogu päevakorra kinnitamise juurde.“ Opositsioon polnud sellega rahul ja väljendas valjuhäälselt protesti.

Kell 16.35 teatas Hussar – pärast veel mitukümmet protseduurilist küsimust – et paneb hääletusele ettepaneku lõpetada protseduuriliste küsimuste küsimine ja minna päevakorra kinnitamise hääletuse juurde. EKRE fraktsiooni esindaja Siim Pohlak soovis enne hääletust 10 minutit vaheaega, mida Hussar lubas. Pärast vaheaega katkestas Hussar ettepaneku hääletuse, kus poolt-nuppu oli jõudnud vajutada juba 51 saadikut, Urmas Reinsalu väljendatud protesti tõttu. Reinsalu rõhutas, et suvalisi küsimusi ei peaks hääletusele panema. Hussar ütles, et analoog on minevikust olemas ja protest on tagasi lükatud. EKRE esitas ka kirjaliku protesti. Ka selle protesti lükkas Hussar tagasi. Protseduuriliste küsimuste asemel esitasid opositsioonisaadikud hoopis proteste.