OTSE | Kas koalitsioon teeb täna lõpu obstruktsioonile? Protseduuriliste küsimuste asemel esitavad opositsioonisaadikud nüüd proteste

Ka täna püüab opositsioon jätkata istungi venitamist.

Riigikogu esimees Lauri Hussar ütles pärast mõnikümmend minutit kestnud protseduuriliste küsimuste esitamist, et kuulab ära veel viis opositsiooni protseduurilist küsimust, ning läheb siis päevakorraga edasi. „Ma palun, et läheksime riigikogu päevakorra kinnitamise juurde.“

Opositsioon polnud sellega rahul ja väljendas valjuhäälselt protesti. Hussar jätkab praegu protseduuriliste küsimuste vastuvõtmist, rõhutades, et need peavad puudutama päevakorda.

Kell 16.35 teatas Hussar, et paneb hääletusele ettepaneku lõpetada protseduuriliste küsimuste küsimine ja minna päevakorra kinnitamise hääletuse juurde. EKRE fraktsiooni esindaja Siim Pohlak soovis enne hääletust 10 minutit vaheaega, mida Hussar lubas.

Pärast vaheaega katkestas Hussar ettepaneku hääletuse, kus poolt-nuppu oli jõudnud vajutada juba 51 saadikut, Urmas Reinsalu väljendatud protesti tõttu. Reinsalu rõhutas, et suvalisi küsimusi ei peaks hääletusele panema. Hussar ütles, et analoog on minevikust olemas ja protest on tagasi lükatud. EKRE esitas ka kirjaliku protesti. Ka selle protesti lükkas Hussar tagasi. Protseduuriliste küsimuste asemel esitavad opositsioonisaadikud nüüd proteste.

Kell 16.55 palus Hussar hääletada protseduuriliste küsimustega lõpetamist. Poolt hääletas 52 saadikut. Moonika Helme väljendas protesti, et hääletuse eel ei kõlanud kutsung. Riigikogu esimees rahuldas protesti ja enne uut hääletust kõlab kaks minutit kutsungiheli. Uuel hääletusel hääletas ettepaneku poolt taas 52 saadikut. Andrei Korobeinik tõi välja, et hääletusele pandi protseduuriliste küsimuste esitamise lõpetamine, mis puudutavad päevakorda, kuid teised küsimused on seega lubatud. Hussar küsis, kas on soovi võtta vaheaega.

Koalitsioonil võib seekord olla valmis plaan venitamise tõkestamiseks. Eesti Ekspress kirjutas, et juhul kui opositsioon jätkab venitamistaktikaga, siis võtab istungi juhataja vaheaja. Sellel vaheajal kutsub ta kokku riigikogu juhatuse, kuhu kuuluvad spiiker Lauri Hussar Eesti 200st, Toomas Kivimägi Reformierakonnast ning Jüri Ratas Keskerakonnast. Seal teevad kaks koalitsiooni kuuluvat juhatuse liiget ettepaneku, et arupärimisi enam vastu ei võeta, nendeks antakse näiteks tund või kaks tundi aega või midagi muud sarnast, mis opositsiooni venitamise lõpetaks. Võib olla üsna kindel, et opositsiooni kuuluv riigikogu juhatuse liige Ratas sellega nõus ei ole. Kui riigikogu juhatuses ei ole konsensust, siis saab selle küsimuse tuua suurde saali hääletusele, kus koalitsioonil on häälte ülekaal.