Kuressaare inimestel palutakse kraaniveel mitu minutit voolata lasta. Maikuu eest neile veearvet ei esitata

Järgmine hinnang antakse vee kvaliteedile teisipäeva, 16. mai pärastlõunal ning kui joogivesi on peatrassis jätkuvalt puhas, saadab Terviseamet piirkonnas viibivatele inimestele selle kohta SMS-teavituse, et laiaulatuslik reostus on likvideeritud.

Vaatamata sellele, et joogiveetulemused on paranenud, võib haigestunute arv lähiajal püsida. Nakkushaiguste puhul avalduvad sümptomid pärast inkubatsiooniperioodi, mis sõltub haigustekitajatest. Näiteks E.coli patogeensete serotüüpide puhul on inkubatsiooniperiood kuni 10 päeva. Samuti võib esineda olukordi, mil inimene nakatub enam kui ühe haigustekitajaga. See tähendab, et patsiendil võivad esineda sarnased sümptomid korduvalt, mida põhjustavad erinevad haigustekitajad. Jätkuvalt on väga oluline kinni pidada hügieeni ja toiduohutuse reeglitest, sest suvisel perioodil esineb tavapärasest rohkem soolenakkusi.