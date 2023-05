FOTOD KOHTUST | Heldna kaitsja: kapo on oma töötajaile eripensioni tagamiseks sama skeemi kasutanud

Kelmuses kahtlustatava endise kapo asejuhi Eerik Heldna kaitsja Margus Kurm väidab, et Heldna juhtum on kapo ja prokuratuuri poolt kallutatud, kuna mõlemad riigiasutused on oma töötajatele teinud eripensioni nimel sama, mida nüüd Heldnale kriminaalkorras ette heidavad.