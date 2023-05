GALERII | Ukrainas valmis eestlaste rajatud lasteaiahoone

„Ovrutši lasteaia ehitamisega oleme suutnud tõestada nii endale kui ka teistele, et offsite lahendusi kasutades on võimalik Ukraina ülesehitusse panustada juba täna, kui riik on veel aktiivselt sõjas,“ märkis Eesti Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja. „Tegemist on suurepärase näitega Eesti erasektori, riigi ja sihtriigi koostööst. Seejuures on kõigil olnud selge eesmärk silme ees, et Ukraina inimesed vajavad juba täna inimlikke elukeskkonnatingimusi.“

Moodulmajatootja Harmet OÜ tegevjuhi Alo Tamme sõnul oli nii lühike tootmis- ja ehitustähtaeg ettevõttele tubli väljakutse. 170 päeva jooksul moodulid projekteeriti ja ehitati valmis Eestis ning tarniti Ukrainasse. Kohapeal valmisid lisaks vundamendid, abiruumid ja pommivarjend, mille ehitamisel kasutati ka Ukraina töömeeste abi.

„Oleme varasemalt saatnud erinevatesse riikidesse tuhandeid mooduleid, aga mitte kunagi aktiivse sõjategevusega riiki, kus olukord piiril võib minutitega muutuda. Kokku oli meil seejuures tarvis üle piiri viia 34 veoautot, kolmes kolonnis,“ selgitas Tamm. „Päris ilma takistuseta kõik ei sujunud, kuid tänaseks on moodulid kohal ja lasteaed valmis. Vaatamata kiirele ajagraafikule on tööd kulgenud plaanipäraselt.“

ESTDEV-i Ukraina ülesehituse projektijuhi Tarmo Needo kinnitusel sündis lasteaia eitusega ilmselt mitmeid mitteametlikke maailmarekordeid. „Lasteaia eskiisprojekti valmis kahe kuuga tavalise kuue kuu asemel. 170 päevaga moodulid ehitada ja tarnida on märkimisväärne saavutus, mille üle Eesti puitehituse ja tehasemajade tootmise sektor peaks väga uhke olema. Ovrutši lasteaia üleandmisega on Eesti näidanud ennast usaldusväärse partnerina Ukraina ülesehitamisel,“ tunnustas Needo.

Ovrutši lasteaias jagub esimeses etapis kohti ca 80 lapsele. Äsjasel visiidil Ukrainasse kinnitas peaminister Kaja Kallas ka Ovrutši lasteaia teise etapi ehitamise, mis tagaks lasteaiakohad lisaks veel 80 lapsele. Riigihanked II etapi tööde korraldamiseks kuulutab ESTDEV välja lähinädalatel.

„Ettevõtjana näen Ukraina ülesehitamises Eesti jaoks arvestatavat potentsiaali,“ märkis Alo Tamm. „Meil on oskusi ja vahendeid panustada näiteks ehitussektoris, aga ka teadmiste jagamisel, mis võimaldaks Ukrainal oma riigi ülesehitamises osaleda rohkem iseseisvalt. Võtmeküsimus on – kes, kuidas ja kui suurelt on valmis neile projektidele rahaliselt õla alla panema? Eelkõige peaks see olema rahvusvaheline otsus, näiteks ELi tasandil, ja ka siin saaks olla Eesti eestvedajaks.“

Märtsi lõpus kohtus Eesti Puitmajaliit ja -klaster koos majatootjatega Ukraina riigi esindajatega. Kohtumisel nenditi, et möödunud talve on pidanud koduta üle elama üle 2 miljoni ukrainlase, lisaks olid miljonid inimesed talvel sageli kütte ja elektrita. Just infrastruktuuri kiire taastamine-restaureerimine on olnud sõjas oleva Ukraina esmane prioriteet, kuid olulised on ka elamufondi ja sotsiaalsfääri (koolimajad, lasteaiad) taastamine, milleks riigil endal raha napib. Mitmed riigid on oma abikäe ulatanud ning töös on väiksemaid ja ajutisi projekte, kuid Eesti panust püsiva lahenduse pakkumisel hinnatakse Ukrainas kõrgelt ning loodetakse, et moodullasteaia projekt Ovrutšis innustab ka teisi riike Ukraina ülesehitusse suuremalt panustama.