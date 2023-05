OLEG SAMORODNI | Me ei saa kunagi teada, kui palju on Narvas tegelikult „vene maailma“ järgijaid

Viimastel päevadel toimusid Narvaga seotud sündmused, mis on tekitanud nii meeldivaid kui ka häirivaid emotsioone. Laulja Alika magus esinemine Eurovisioonil on igati ilus sündmus. Narva neiu on Eesti muusikalisse konteksti hästi integreerunud. Silmatorkav erand, mis kinnitab venekeelse elanikkonna Eesti ühiskonda integreerimise poliitika laiemat läbikukkumist.

Mõnel teisel noorel narvalasel oli 9. mail vähem õnne. Ühiskondlikku aktivisti ja blogijat Daniili rünnati jõhkralt selle eest, et ta hoidis Narva kaldapealsel käes Ukraina lippu. Samal promenaadil jalutas noor õpetaja Alina, seljas T-särk, mille kirjutis näitas selgelt tema negatiivset suhtumist Venemaa diktaatorisse perekonnanimega Putin. Selle eest survestati teda ühest Narva koolist peaaegu töölt lahkuma.