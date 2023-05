„NEIL ON KÕIK VALESTI TEHTUD.“ 85aastane Varvara kaevas kuus tundi, et teha pärimuskeskusele õiged Peipsimaa sibulapeenrad

Nagu öeldakse – vaata passi! Aga Varvara puhul ei näi see kehtivat. „Mul selg ei valuta, ma ei väsi ära,“ on naine eluga rahul. „Joon hommikul kohvi ja siis lähen aeda. Õhtul vaatan televiisorit, vene esimest ja teist kanalit.“

Ükskõik kui hoolsalt otsida, lamamispinke ega grilli tema aias ei ole. Vahel puhkab naine päikese eest varjus jalga, siis jätkab uue hooga. Varvara ütleb, et ajad on praegu head, aga see on kole, et Ukrainas on sõda.