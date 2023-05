SUUR HÄMMING: Miks viskas presidendi kantselei Eesti Naisliidu Aasta Ema ürituse üle parda ja valis alternatiivse ürituse?

Seekordne Naisliidu Aasta Ema valiti mitte Estonia kontserdisaalis toimunud piduliku aktuse käigus vaid Maarjamäel. Tavaliselt kontserdil esinenud Eesti Meestelaulu Selts laulis hoopis Jõgeval toimunud emadepäevakontserdil, kus osales ka president Alar Karis koos kaasa Sirje Karisega. Kui traditsiooniliselt on ERR üle kandnud just Naisliidu poolt korraldatavat kontserti, mis on kõigile soovijaile tasuta ning kus peaaegu alati on osalenud ka president, siis seekord oli kõik teisiti. Presidendi kantselei otsustas Jõgeval toimuva emadepäeva kontserdi kasuks.