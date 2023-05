Kuhu minna, et kohata rästikut?

Kui te tahate metsas, silme eest kirjuks võtvas keskkonnas, märkamatuks jääda, ärge liigutage. Kui te just pole seenele tulnud kirkavärvilises teletupsukostüümis, võivad kaaslased paarikümne sammu pealt teist silmad üle libistada, aga mitte fikseerida, et te neid tegelikult üsna avalikult jälgite. Nojah, kui te keset teed seisate, olete muidugi kohe käes, aga juba poolenisti põõsa või puutüve taha pugemine muudab teid peaaegu nähtamatuks. Vähimgi liikumine hakkab metsas aga kohe silma – lehvitage kätt ja teie asukoht on reedetud.