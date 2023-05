Autovaraste jõugu saagiks langes kümneid autosid, kohus saatis leedulasest brigadiri vangi

Kokkuleppe kohaselt süüdistatakse Karolist kuritegelikku ühendusse kuulumises. Ühendus oli loodud eesmärgiga panna toime sõidukite varguseid erinevatest riikidest. Samuti ilmestas kuritegeliku ühenduse tegevust eelnevalt paika pandud kindla teoplaani alusel tegutsemine- sõidukite varguseid pandi toime süstemaatiliselt, kasutati eelnevalt kuritegeliku ühenduse poolt hangitud seadmeid ja vahendeid autode avamiseks ja käivitamiseks, varastatud sõidukid demonteeriti autoremonditöökojas ning sõidukid või varuosad turustati, selgub kohtuasjast. Varguste toimepanemisel osalesid autojuhid ja nii öelda brigadirid. Viimase ülesanneteks olid näiteks varguse toimepanemiseks „autojuhtide“ värbamine ja nende varustamine vajamineva tehnikaga, „saateautoga“ autojuhtide vedamine kuriteo sihtriiki ja seal sobivate autode välja valimine ning sõiduki käivitamine selleks kohandatud tehnika abil. Süüdistuse järgi täitis ka Karolis kuritegelikus ühenduses brigadiri rolli. Autojuhtide ülesandeks on valvata ümbrust kuni brigadir sõiduki käivitas. Pärast seda sõitis autojuht reeglina varastatud masinaga varasemalt kokkulepitud kohta, seisab kohtuasjas. Varastatud sõidukit saadeti teise sõidukiga, et tagada maanteel julgestus- seda ka juhuks, kui varastatud sõidukil peaks tekkima tehnilisi probleeme, siis on võimalik ümber istuda teise autosse. Sellisel viisil liikumisega minimeeriti ka võimalus, et tabatakse korraga kõik vargusel osalenud isikud, selgub kohtuasjast.

Kuritegeliku ühenduse tegutsemise ajal pandi toime 22 sõiduki vargust ja kümme vargusekatset, millega teeniti kuritegelikku tulu kokku vähemalt 269 305 eurot. Ajal, kui kuritegeliku ühenduse liige oli Karolis, pandi toime 13 sõiduki vargust või vargusekatset, neist viie toimepanemisel osales Karolis brigadirina. Lisaks süüdistatakse Karolist vargustes.

Tartu maakohus on tänavu mõistnud Karolisele nelja aasta ja kaheksakuulise vangistuse, millest kohesele ärakandmisele kuulub seitse kuud ja 21 päeva, ülejäänud on tingimisi. Lisakaristusena mõisteti talle Eesti vabariigist väljasaatmine koos sissesõidukeeluga viieks aastaks.