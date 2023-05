Eesti maksuametnikud aitasid rahvusvahelisi küberpettureid tabada

Maksu- ja Tolliameti peadirektori Raigo Uukkivi sõnul on sellistes rahvusvahelistes ühisoperatsioonides osalemine väga oluline. „See on heaks märgiks, mis näitab, et meie uurimisosakond on tõhus avastama ja tõkestama organiseeritud kuritegevust ning suuremahulisi finantspettusi ning oleme edukad rahvusvahelise koostöö tegemisel,“ sõnas Raigo.