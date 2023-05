LAHENDUSE PEAVAD LEIDMA RAHVASAADIKUD ISE | President Alar Karis: saan aru inimestest, kes küsivad nõutult, mis parlamendis toimub

„Riigikogu ise peab leidma lahenduse,“ kommenteeris Karis, kuidas obstruktsiooni tõttu ummikusse jooksnud riigikogu olukorra lahendama peaks. „Kui riigikogu töö kiilub kinni, siis kannatab kogu riik, mitte vaid mõni erakond. Praegu saan täiesti aru inimestest, kes küsivad nõutult, et mis parlamendis toimub, miks see kõik nii on.“

Karise sõnul ütles ta neljapäeva õhtul Kadriorus valitsusliikmetele, et Eesti ei tohi seisma jääda: „Head otsused sünnivad vaid läbi arutelu, poolt ja vastu arvamuste kuulamise ja kaalumise. Opositsiooni roll on oluline. Kuid ei tohi kujuneda olukord, kus avalikku arutelu hakkavad asendama kokkulepped väljaspool riigikogu saali, mida peab sõlmima selleks, et parlamendil üldse lastaks töötada.“