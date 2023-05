Piinlikkust tekitav liighigistamine. Millest saaks abi?

Küllap on igaüks meist vähemalt korra elus tundnud piinlikkust higiste kaenlaaluste või higipärlite pärast näol. On täiesti loomulik, kui me higistame kuumal suvepäeval, jõusaalis või umbses ruumis. Higistamine on hädavajalik, et kaitsta keha ülekuumenemise eest. Probleeme ja ebamugavust põhjustab liigne higistamine ehk hüperhidroos - tavapärasest suurem higieritus -, millel ei ole silmnähtavat põhjust. Miks liigne higistamine tekib ja kuidas sellega toime tulla?