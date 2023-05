VIDEO | Appihüüdele reageerinud politseinikud leidsid inimese asemel eest hoopis ärritunud kitse

Enidi jaoskonna korrakaitsjad David Sneed ja Neil Storey said murelikult kodanikult teada, et piirkonnas on kuulda kedagi appi karjumas. Sündmuskohale jõudes kuulsid ka politseinikud eelnevalt kirjeldatud hõikeid. „Ma arvan, et see on inimene. See on inimene,“ ütles Sneed ja hakkas „selgelt appi hüüdnud“ tegelase suunas jooksma.