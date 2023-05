KASUMID PAISUVAD | Kaupmeeste ahnus imeb rahakoti tühjaks! Kriiside ja sõja varjus õnnestus hindu jõudsalt üles kruvida

Majandusanalüütikud üle ilma on sunnitud nentima, et inflatsiooni ei vii üles vaid erinevad kriisid, vaid kohati siiski puhas ahnus oma ehedal kujul. Hindu tõstetakse, sest saab, ja lihtne on leida lugusid, mis ilusti hinnatõusu ära põhjendavad.