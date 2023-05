GALERII | Balti peaministrid toetavad elektrisüsteemide sünkroniseerimist Kesk-Euroopaga kiirendatud tempos

„Keskendusime meie ees seisvale suurele väljakutsele – energiajulgeoleku tagamisele. Eesti elektrisüsteemide edukas ja tõhus sünkroniseerimine Kesk-Euroopaga oli üks esimesi teemasid, mida minu uus valitsus arutas. Meie jaoks on oluline, et ühine projekt, mida alustati arvestades kõige kolme riigi strateegiliste huvidega, jätkuks samasuguses koostöö ja ühtsuse vaimus. Alustasime ettevalmistusi desünkroniseerimiseks enne Venemaa sõda Ukrainas, kuid vajadus selle võimalikult kiireks elluviimiseks on praeguses julgeolekuolukorras tõusnud,“ ütles Eesti peaminister Kaja Kallas. Ta lisas, et samuti on oluline koordineerida sünkroniseerimist Euroopa Komisjoni ja Poolaga.