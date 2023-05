VIDEO | Narvas Ukraina lippu hoidnud mehe trepist alla tõuganud mees mõisteti süüdi

Viru ringkonnaprokuratuuri avalike suhete nõunik Kristiina Kivari teatas Õhtulehele, et varem kriminaalkorras karistamata 59aastat meest süüdistati avaliku korra raskes rikkumises.

Mees mõistis, et tegutses valesti ning kahetses juhtunut. Avaliku korra raske rikkumise osas toimus kokkuleppemenetlus, kus karistuseks määrati tingimisi üks aasta ja kolm kuud vangistust koos katseajaga üks aasta ja üheksa kuud, menetluskulud summas 687,75 eurot ning kohustus läbida sotsiaalprogramm. Kokkuleppe kinnitas kohus.

Kurakin rääkis Vene Delfile, et tema poole lendas solvanguid ning karjuti, et ta lipu ära viiks. „Miks te provotseerite, meil on võidupüha,“ hõigati talle. Üks mees otsustas oma suhtumist näidata füüsilist jõudu kasutades. „Algul ta vilistas mulle, aga ma ei vastanud. Siis tuli ta kiiresti minu juurde ja lükkas mind pealt trepile,“ kirjeldas Kurakin.