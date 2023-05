ANDRA TEEDE | Ausalt sünnitusjärgsest ärevusest: emadepäevaks kinkige mulle meelerahu. Lilled, palun, jätke poodi

Sünnitusjärgsest depressioonist on räägitud palju, ja jumal tänatud, aga see ei ole ainus vaimse tervise mure, mis noori emasid vaevab. Viimasel ajal – ja muidugi saan ma aru, et suuresti tänu sõjale, inflatsioonile ning teistele maailmalõpuvõbinatele – olen mõtlema hakanud hoopis sünnitusjärgsele ärevusele. Mis see on ja mida see meie, emadega teeb?