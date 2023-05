VILLU KANGURI VAATLUSED | Analüüsides ajaloolist mälu: hakka või uskuma, et need ajad, kui oldi kas ainult kas poolt või vastu, olid lihtsamad

Viimased kaks nädalat möödusid mul taas linnamehena. Kõiksugu erialaste töödega saaks moodsal ajal ka maal hakkama, kuid on kohustusi, kus pead füüsiliselt kohal olema. No näiteks 1. mai. See on nimelt mu noorima lapse sünnipäev. Ta nägi ilmavalgust päeval, mil astusime Euroopa Liitu. Jeerum! Oli see tõesti 19 aastat tagasi?