9. mai Ida-Virumaal: sotsiaalmeedias Venemaa agressiooni toetanud kümned inimesed on politseiuurimise all

Kui eelmisel aastal registreeriti Ida prefektuuris 9. mail üle saja sümboolikaga seotud juhtumi, on tänavu neid üle 40: alustatud on ka menetlused, millest enamus on seotud agressiooni toetamisega. Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi sõnul leidsid ligi pooled juhtumid aset avalikus ruumis ja ligi pooled internetis. „Näiteks postitati sotsiaalmeediasse pilte, millel on kujutatud agressorsümboolikat ja samuti on kommentaariumides väljendatud oma toetust Venemaa agressioonile.“ Enamus avalikus ruumis olnud rikkumised toimusid kohtades, kuhu inimesed tulid lilli asetama. „Tuvastasime mõned Georgi lindid, mis olid kinnitatud kas riiete külge või autos tahavaatepeegli külge,“ rääkis Püvi Õhtulehele. Õhtul viis politsei Narvas tanki endiselt asukohalt politseijaoskonda 52-aastase naise, kes kandis seljas Georgi lindi värvides riietust. Temaga vesteldi, misjärel lubati lahkuda.