Planeedid on õiges seisus: Tallinna börsi juht kutsub Malled ja Jukud riigile raha laenama

Börsijuht räägib riigi võlakirjadest väikeinvestoritele ehk tavalistele Eesti kodanikele. Ots on seda teemat ikka ja jälle jutuks võtnud. Uus valitsus kuulab eelmistega võrreldes pigem huviga, mitte ei pea seda tühja tuule tallamiseks. Läti riik on juba otsustanud anda välja erainvestoritele suunatud võlakirjad ja loodab sel moel saada kokku terve miljardi. Rahandusministeeriumist antakse mõista, et Eesti soovib ära oodata lõunanaabrite tulemused.