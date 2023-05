MIS TOIMUB? Kadunud inimeste otsimisel palub politsei aina rohkem abi

Ida-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Pirko Pärila ütleb, et viimasel ajal teatatakse politseile umbes 3700 kadumisest aastas, kuid see arv on tegelikult hoopis vähenenud. „Oleme hakanud rohkem kasutama sotsiaalmeediat ja inimeste abi, mistõttu võib tõesti jääda mulje, et kadumisi on väga palju. Neid ongi palju, aga see pole eriti muutunud – enamiku neid inimesi me leiame ka üles.“