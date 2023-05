TULEMÖLL ITAALIAS: Milano kesklinnas plahvatas hapnikuballoone vedanud kaubik

Porta Romana linnaosas viibinud pealtnägijad rääkisid kohalikule meediale, et vali plahvatus toimus neljapäeval kella 11.45 paiku. Sündmuskohalt tõusis taevasse must tulesammas. Lisaks sellele, et tulemöll haaras enda alla mitu autot, said kahjustada ka lähedalasuv apteek ning kortermaja. Sündmuskohale saabunud pritsimeestel õnnestus põleng kiirelt kustutada. Reutersi teatel sai vigastada üks inimene. Hukkunutest teateid pole.