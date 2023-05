NOHUST LEUKEEMIA DIAGNOOSINI. Vapra väikese Lisandra ema: „Meie maailm kukkus kokku.“

Muutus Lisandra tervises saabus eelmisel suvel, mil juuli lõpus ja augusti alguses kimbutas teda pikale veninud nohu, mis andis endast veel hiljem märku nina kinnisusega.

Lisandra ema Pille ei teadnud esiti diagnoosist kuuldes, mida tähendab leukeemia haigusena: „Teadsin, et see on verevähk, aga kui hull või mida see kaasa võib tuua – sellest polnud aimugi. Haiguse olemust ma ei teadnud. Alguses oli see virvarr üsna segadust tekitav. Infot vähe, aga küsimusi palju. Meie maailm kukkus kokku.“

***

Vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks toimuv Pardiralli tähistab tänavu 10. sünnipäeva ja toimub traditsiooniliselt lastekaitsepäeval 1. juunil.

