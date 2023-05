EUROOPA SOOJENEB: Hispaania põllumehi ähvardab tänavu ilmselt katastroof

Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) andmetel on Euroopa viimase kolme aastakümne jooksul soojenenud pea kaks korda kiiremini kui ülejäänud maailm. Sellel on olnud ka märkimisväärne majanduslik mõju. Näiteks on jõgede rekordiliselt madal veetase halvanud kaubavedu ning kahjustanud elektrienergia tootmist. Seda ajal, mil energiakriisi süvendab Venemaa sissetung Ukrainasse ning elukallidus aina kasvab.