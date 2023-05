Kuidas lapsed tehnikavidinate tagant õue ilusat ilma nautima saada?

Looge väljas mängimiseks inspireeriv keskkond

Laste arenguks on oluline, et nad saaksid värskes õhus liikuda ja lõbutseda, samal ajal kui nad õpivad uusi oskusi ja suhtlevad teiste lastega. Suurepärane viis laste aktiivsuse suurendamiseks ja värskes õhus liikumiseks on õuemängud.

Kui lapsel on õues huvitav ja meeldiv olla, on tõenäolisem, et ta soovib seal ka mängida. Võite õue paigutada mänguvahendeid nagu batuut, kiik, ronimisredel, jalgpalliväravad vms. Nii saab õueskäigust lisaks lõbusale ajaviitele ka arendav kehaline tegevus.

Foto : Kaup24

Mängige koos lapsega õues või leidke talle mängukaaslane

Kui veedate aega lapsega õues mängides, annate talle võimaluse näha, et ka õuemängud on lõbusad. Võite koos palli mängida, liivakasti kindluse ehitada või mängida muid lõbusaid õuemänge lastele. Paljud lapsed armastavad mängida koos sõpradega. Kui suudate leida lapsele toreda mängukaaslase, kes tahaks temaga koos õues mängida, on see hea viis laps õue meelitada.

Looge väljakutseid